Участник «Героев Подмосковья» Мясников: учиться никогда не поздно

«Я знаю, что у нас ребята даже в возрасте после программы поступали еще и в высшие учебные заведения. Лишними знания никогда не бывают. Поэтому программа прежде всего дала знания. Но она помогла еще и обратно интегрироваться в мирную жизнь», — рассказал Мясников.

Он подчеркнул, что проведенное время на фронте — совсем другая жизнь, где меняется психика. Программа помогла не только восстановиться и вернуться к мирному существованию, но и научила помогать товарищам, которые возвращаются оттуда.

«Сомнений, идти в программу или не идти, у меня не было. Я изначально для себя определил, что это нужно», — добавил участник проекта.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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