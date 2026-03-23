Названы номинации премии «Женщина призвание»

25 марта в концертном зале РГАУ МСХА имени К. А. Тимирязева состоится вручение третьей ежегодной Всероссийской премии «Женщина призвание». Эта награда отмечает заслуги российских женщин, активно поддерживающих специальную военную операцию через волонтерскую деятельность.

В этом году лауреатами стали 12 женщин из различных регионов России, включая Москву, Вологду, Читу, Астраханскую, Московскую, Амурскую, Мурманскую, Тверскую области и Республику Крым.

«Всероссийская премия „Женщина‑призвание“ создана, чтобы подчеркнуть значимость женщин, которые своими инициативами, волонтерской деятельностью помогают в ходе специальной военной операции. Не считаясь с личным временем, они собирают гуманитарную помощь, участвуют в благотворительных мероприятиях и делают все для правдивого освещения СВО», — отметил председатель Совета ветеранов ВВС МВО, генерал‑майор авиации, член экспертного жюри третьей премии «Женщина‑призвание» Юрий Александрович Пешков.

В этом году на премию было подано более 350 заявок в 12 номинациях, охватывающих разные направления помощи военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям. Награды получат женщины, продемонстрировавшие выдающиеся достижения.

Список номинаций:

«Духовно психологическая поддержка»;

«Патриотическое воспитание»;

«Женщина, поющая под огнем»;

«Крепкий тыл»;

«Волонтерская инициатива»;

«Милосердие во имя жизни»;

«Вместе — мы сила!»;

«Культура на службе Отечеству»;

«Сила в правде!»;

«За СВОих!»;

«Мы вместе»;

«Музыка во имя Победы».

Елена Валериевна Галкина из Подмосковья, руководитель ансамбля ложкарей «Задоринка», стала победительницей в номинации «Музыка во имя Победы». Ее коллектив с начала СВО выступает в госпиталях, поздравляет семьи военнослужащих, плетет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь.

«Как только дети начинают заниматься в ансамбле, я стараюсь воспитывать в них чувство патриотизма, любовь и уважение к Родине, к старшему поколению, военнослужащим — к людям, которые встают на защиту нашей страны. У нас ребята не только осваивают виртуозную игру на ложках и сохраняют народные традиции, но и учатся чести, доблести и настоящему товариществу на примерах героизма русских солдат и офицеров. Это не просто слова — это основа всей моей педагогической работы», — поделилась руководитель ансамбля ложкарей «Задоринка» Юнармейского отряда имени дважды Героя Советского Союза Виталия Ивановича Попкова.

Светлана Юрьевна Нежнева из Астраханской области, супруга Героя России, полковника Георгия Нежнева, отмечена наградой в номинации «Крепкий тыл». Она является многодетной матерью и организатором волонтерского движения «Ночные ведьмы», активно сотрудничает с комитетом семей воинов Отечества и с фондом «Защитники Отечества» регионов, а также организует благотворительные мероприятия и патриотические конкурсы для детей.

«Ребята всегда очень искренне благодарят, и это дорогого стоит. А мы гордимся, что у нас есть возможность порадовать наших героев сувенирами, талисманами, письмами от детей и домашней выпечкой», — поделилась Светлана Юрьевна.

Галина Владимировна Сараева из Амурской области, супруга офицера, военнослужащего Воздушно‑космических сил и председатель женсовета войсковой части, получила премию в номинации «Волонтерская инициатива». Ее группа «Мы рядом», основанная в марте 2024 года, изготовила и отправила в зону СВО сотни маскировочных сетей, тысячи порций сухих обедов, а также помогла с закупкой техники.

«Группа делает важное и нужное дело — об этом говорят отзывы наших героев, наших защитников, их искренняя благодарность. А „Мы рядом“ — наше название говорит о том, что в любую минуту мы готовы сделать все, что потребуется, для наших земляков — защитников нашей любимой Родины, решающих боевые задачи в зоне СВО!» — рассказала Галина Владимировна Сараева.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, являясь одним из лауреатов, подчеркнула важность премии как символа благодарности всем женщинам, чья самоотверженная поддержка помогает бойцам чувствовать заботу страны.

«Каждый из нас старается быть полезным для общества и оказывать помощь бойцам „за ленточкой“. Люди делают это бескорыстно, объединяются в волонтерские группы. Премия „Женщина‑призвание“ — это знак благодарности всем россиянкам: бабушкам, матерям, женам, сестрам, которые плетут маскировочные сети, готовят сублимированную еду, делают окопные свечи, шьют одеяла, собирают гуманитарную помощь — одним словом, делают все для того, чтобы наши герои, наши защитники чувствовали, что их ждут, о них заботятся. Премия показывает, насколько мы едины и все вместе стремимся к Великой Победе, которая будет за нами!» — подчеркнула он.

Организаторами премии выступают Главное командование Воздушно-космических сил, Центральный офицерский клуб ВКС и Женский совет при Главном командовании ВКС.

