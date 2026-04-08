Три человека пострадали в результате атак ВСУ по Белгородской области

Украинские дроны продолжают бить по Белгородской области. От их ударов пострадали еще три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Грайворон беспилотник атаковал автомобиль. Один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, головы и грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Вскоре его переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». Добраться до Шебекинской ЦРБ им помогли сослуживцы. У одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение руки, у второго — предварительно, баротравму. Планируется транспортировать их в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Также в Шебекинском округе дроны атаковали город Шебекино и села Нежеголь, Новая Таволжанка, Вознесеновка. Есть повреждения машин, инфраструктурного объекта и частных домов.

Еще дроны били по городу Грайворон, селам Головчино, Дунайка и Глотово. Повреждены частные дома, автомобили, коммерческий объект и постройки.

В Белгородском округе были атакованы поселок Малиновка, села Нечаевка, Ясные Зори, Красный Октябрь. В Волоконовском округе — села Волчья и Погромец. В Борисовском округе в селе Грузское из-за ударов дронов повреждено административное здание.

Ранее Гладков рассказал, что в 2026 году от ударов украинских военных погибли 57 мирных жителей Белгородской области. Были ранены 487 человек.

