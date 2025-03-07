Трансгендер* Элли Вишневская из Екатеринбурга погиб в зоне спецоперации

В зоне проведения спецоперации погиб Элли Вишневская (Артур) — военный, который считает себя транс-персоной*. Смерть контрактника подтвердила его мать, сообщает Baza .

Молодой человек подписал контракт в декабре прошлого года. Чтобы отправиться служить, он отрезал длинные волосы и купил обмундирование. Позднее он написал в Telegram-канале, что служить оказалось «намного сложнее, чем он себе представлял».

«Честно, меня хватило ненадолго. 21 день — и я уже не могу выдавливать из себя мужчину. Пару мальчиков знают про меня, другие подозревают. Выразили, что я молодец, раз пошла, смелости хоть отбавляй», — поделился он.

Контрактника определили связистом. Последнее сообщение в своем канале он писал 7 января. Молодой человек пропал в начале февраля.

Мать Артура подвердила Baza его гибель. По словам женщины, сын отправился на СВО, потому что там погиб его отец.

Сам Артур, заключивший контракт для участия в СВО, ранее заявлял, что хочет заработать на операцию по смене пола.

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