ВС РФ смогли продвинуться на 3 км вглубь в Гуляйполе Запорожской области, малыми группами прорвав оборону ВСУ. Всего в городе находятся около 6 тыс. украинских солдат, сообщает Mash .

Гуляйполе заняли пять бригад теробороны Украины, одна мехбригада и силы беспилотных войск. Российские войска продолжают теснить их — они окружили противника уже с трех сторон. На этом направлении работают бойцы 57-й и 60-й бригад и другие силы российской группировки войск «Восток».

ВСУ пытаются выяснить информацию об обороне ВС РФ, их попытки пресекаются. Около пяти малых групп украинских бойцов пытались прорваться, но у них ничего не вышло. Кроме того, российские войска за сутки уничтожают до 20 пусковых установок БПЛА противника в городе.

Бои за Гуляйполе идут с начала октября. В один из дней ВСУ пришлось оставить ближайшие населенные пункты, чтобы избежать котла, но это не помогло. Украинские бойцы оставили Ровнополье, Новониколаевку, Новоуспеновку, Успеновку и Охотничье.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские войска в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне СВО. ВС РФ захватили инициативу на всей линии фронта и наращивают темпы наступления.

