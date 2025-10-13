Техник расчета БПЛА «Ланцет» рассказал о боевой работе в зоне СВО

«Уничтожали много целей. Гаубица для нас — привычное дело. Мы за день могли 6-7 раз примениться», — рассказал техник БПЛА «Ланцет» Роман Николаев.

Военнослужащий добавил, что расчет ударного беспилотника уничтожал гаубицы Д-20 и Д-30, польские самоходные гаубицы Krab, немецкие боевые танки Leopard, чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire, украинские бронеавтомобили «Козак», БМП и БТР.

Защита Отечества — долг и обязанность

Участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

