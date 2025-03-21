Сыну погибшего участника СВО отказали в выплатах из-за родни на Украине

В Екатеринбурге единственный сын погибшего на СВО контрактника не может получить ряд выплат за гибель отца. Невыдачу многомиллионных средств объясняют наличием вероятности, что у погибшего военного могли остаться другие близкие родственники на родной Украине, сообщает E1.RU .

После гибели отца 23-летний наследник мог получить положенные выплаты, если бы учился на очном отделении. Однако в то время парень бросил учебу и сделал выбор в пользу работы. Позже, после похорон папы, молодой екатеринбуржец восстановился в колледже, но в выплатах ему все равно отказали.

Юристы говорят, что в этой ситуации сын погибшего армейца еще может получить положенные выплаты. Для этого необходимо доказать, что у военного не осталось других живых родственников, кроме сына.

Сам парень вместе с отцом переехал на Урал из Днепропетровска еще более 10 лет. По словам молодого мужчины, он много лет не общался с украинскими родственниками из-за политической ситуации.

«Локомотивом переезда был отец, его политические убеждения. Его не устраивало то, что творилось на Украине. Он хотел в Россию переехать. Мама сначала жила с нами, но потом они с отцом развелись и она вернулась на Украину. Я остался жить с папой, и с тех пор с мамой мы не общаемся», — сказал парень.

По словам екатеринбуржца, ему сказали, что для получения выплат необходимо предоставить документы о родителях погибшего отца. Парень признался, что его дед умер уже давно, однако он не знает, жива ли бабушка, которой сейчас может быть около 90 лет. Получить документы о судьбе бабушки мужчина также не может, потому что «Почта России» с 2022 года временно прекратила прием почтовых отправлений на Украину.

Сын погибшего добавил, что он без проблем решил вопрос с наследством и оформил региональные выплаты, однако с получением других положенных денег возникли неприятности.

«От отца остались жетон и орден Мужества, который мне вручил военком на похоронах», — добавил парень.