Судебные приставы Подмосковья передали Минобороны конфискованный автомобиль для СВО

В Орехово-Зуевском районном отделе судебных приставов Московской области было возбуждено исполнительное производство по конфискации автомобиля Hyundai Santa Fe. Машина была изъята у владельца, который вместе с сыном был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

Транспортное средство использовалось при совершении преступления и по решению суда было обращено в собственность государства на основании статьи 104.1 УК РФ. Автомобиль передан Министерству обороны России для использования в специальной военной операции.

Заместитель руководителя главного управления Игорь Никишин сообщил, что в 2025 году судебные приставы Подмосковья передали Минобороны 191 транспортное средство, включая автомобили, гидроциклы, гидроскутеры и трактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.