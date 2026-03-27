Студенты МГИМО из Одинцова доставили гумпомощь в Луганский детдом

Студенты Одинцовского кампуса МГИМО 25 марта передали гуманитарную помощь воспитанникам Луганского детского дома, а также собрали груз для участников спецоперации и раненых в госпиталях. Инициативу реализовали обучающиеся Международного института энергетической политики и управления инновациями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты бакалавриата и магистратуры Международного института энергетической политики и управления инновациями Одинцовского кампуса МГИМО организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Отдельную часть груза подготовили для воспитанников Луганского детского дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.