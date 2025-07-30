Стало известно, как обучают контрактников в Подмосковье

В центре «Витязь» в Балашихе обучают военнослужащих по контракту

В Балашихе, всего в десяти километрах от российской столицы, располагается центр специальной подготовки военнослужащих по контракту «Витязь». Подопечные под чутким руководством профессионалов осваивают здесь тактическую и медицинскую подготовку, сообщает 360.ru .

«Витязь» гордится своим штатом, в котором трудятся высококвалифицированные профессионалы, в том числе ветераны специальной военной операции. Курирует процесс подготовки контрактников лично Герой Российской Федерации Сергей Лысюк.

Учебно-тренировочная база располагает современной инфраструктурой, включающей в себя тир, оборудованный спортивный зал, полосу препятствий, а также учебные классы. Контрактники обеспечиваются полным комплектом необходимого, начиная с оформления документов и заканчивая комплектами форменной одежды.

Практические занятия проводятся на всей территории учебного центра, включая прилегающий лесной массив, где отрабатываются навыки действий в условиях, максимально приближенных к реальным.

При заключении контракта военнослужащим гарантируется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей. Минимальный годовой доход составляет 5,5 миллиона рублей.

Кроме того, контрактникам предоставляется полный пакет социальных гарантий и мер поддержки, которые также распространяются на ближайших членов их семей.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.