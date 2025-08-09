сегодня в 23:24

Российские силовые структуры сообщили о получении персональных данных и номера телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка. Как утверждает источник ТАСС , офицер систематически переводил своих подчинённых в другие подразделения, что приводило к их гибели в ходе боевых действий.

По информации собеседника агентства, военнослужащие 156-й бригады, формально числясь в её составе, фактически воевали в составе 95-й, 82-й и 79-й десантно-штурмовых бригад.

«Фактически руководство ВСУ отстранило Гупалюка от командования, оставив ему лишь полномочия „распределять“ личный состав на смертельно опасные участки фронта», — заявил представитель силовых структур.

Это не первый случай отстранения Гупалюка — в феврале 2025 года он уже лишался должности командира 33-й бригады ВСУ. Российская сторона опубликовала контакты офицера, предложив родственникам погибших военнослужащих самостоятельно выяснять судьбу своих близких через бот «Сохрани себе жизнь».

156-я бригада активно задействована в Сумской области, где её подразделения несли потери под Теткино, Юнаковкой и Варачино.