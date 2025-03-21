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Средства ПВО сбили 43 украинских дрона над территорией России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 43 дрона ВСУ над территорией страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Из них 34 беспилотника сбили в Волгоградской области — там украинская сторона попыталась атаковать аэродром Мариновка.

По 4 дрона уничтожили в Ростовской и Курской областях, один — в Белгородской области.

Тем временем на горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали два человека. Объект вспыхнул ночью 19 марта в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ.