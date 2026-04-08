Сотрудники Мособлэнерго Подмосковья отправили помощь детям Мелитополя

Сотрудники компании приобрели для детей новую одежду и обувь, а также наборы для творчества и хобби. Комплекты подбирали с учетом рекомендаций руководства центра, чтобы обеспечить качество и удобство вещей. Для воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации, такая поддержка стала значимым событием.

«Каждый переданный предмет гардероба, набор для творчества — это не просто первая необходимость, а прежде всего знак внимания, заботы и искренней веры в лучшее будущее воспитанников центра. Для детей, проходящих реабилитацию, такие знаки человеческого участия зачастую важнее материальных ценностей», — подчеркнул Вячеслав Беловодов.

Администрация Мелитопольского центра поблагодарила работников Щелковского филиала «Мособлэнерго» и вручила им благодарственное письмо за благотворительную помощь. В компании отметили, что поддержку социальных учреждений новых регионов филиал оказывает с 2023 года. Работа в этом направлении будет продолжена, в том числе с участием других подразделений предприятия.

«То, что сделали сотрудники „Мособлэнерго“ для воспитанников центра, — это настоящий подвиг милосердия. Дети нуждаются не просто в вещах, а в знаке, что о них помнят», — заявил полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вячеслав Артемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.