Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что уже этой зимой Вооруженные Силы России могут освободить Славянск и Краматорск, сообщает NEWS.ru .

«Успехи РФ зимой зависят от того, на какие рубежи выйдут наши войска. Как показывает прошлый опыт: если мы выходим к достаточно крупному населенному пункту, то внутри него в холодные месяцы вести боевые действия даже легче. В городах действуют штурмовики», — сказал Кнутов.

По его словам, в ближайшие месяцы войска, скорее всего, сосредоточат основные усилия на Славянско-Краматорском регионе и Запорожском направлении. По мнению аналитиков, эти две области приобретут первостепенное значение в течение ближайших месяцев. Предполагается, что первоначально ВС РФ установят контроль над Краматорском, после чего перейдут к Славянску.

Военные обозреватели отмечают, что продвижение в сторону Запорожья представляется закономерным шагом в текущей ситуации. Эксперты считают, что достижение поставленных задач к завершению зимнего периода вполне осуществимо.

