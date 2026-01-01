Системы ПВО за семь часов уничтожили более 200 украинских беспилотников

С 16:00 до 23:00 системами ПВО был перехвачен и уничтожен 201 дрон ВСУ самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество целей было сбито над территорией Белгородской области — 51 беспилотник. На втором месте по интенсивности атаки оказалась Брянская область, где уничтожили 36 аппаратов.

Значительной была угроза столице: над Московским регионом перехватили 24 дрона, 21 из которых летел непосредственно на Москву. Активно работали средства ПВО также в Ростовской, Калужской, Тульской и Курской областях, где сбили от 10 до 16 целей в каждой.

Всего под ударом оказались более десяти регионов страны, включая Крым, а также акватория Азовского моря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.