Силы ПВО сбили еще один летевший к Москве дрон, общее число выросло до 17

Силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник, который летел по направлению к Москве. Его обломки упали на землю, сообщил в канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники служб.

О сбитии первых двух за 7 мая летевших на Москву украинских беспилотниках стало известно в 03:02. В 04:11 ликвидировали еще один.

В 05:29 сбили пять украинских БПЛА. В 07:16 уничтожили еще три. В 08:21 сбили два.

В 09:24 ликвидировали еще три украинских беспилотника. Суммарно были сбиты 17 БПЛА ВСУ, летевших к Москве.

