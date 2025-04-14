Школьники Богородского округа изготовили праздничные пряники для бойцов СВО

Учащиеся 7 и 8 классов МЧС центра образования № 21 под руководством наставника Натальи Волковой присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи военнослужащим СВО в рамках регионального проекта «Доброе дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для бойцов СВО ребята приготовили пряники, которые украсили яркой росписью из глазури. Пряники стали не только символом поддержки, но и хорошим примером того, как можно сочетать творчество и добрые дела.

Школьники передали пряники волонтерскому корпусу Богородского округа для дальнейшей отправки в зону СВО.

Всего более полутонны гуманитарного груза собрали для бойцов СВО. За минувшие две недели участие в сборе приняли десятки жителей Богородского округа.

12 апреля региональной акции «Доброе дело» исполнилось 3 года. Данная акция реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.