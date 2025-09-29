Шеф-повар общепита в Севастополе хотела отравить бойцов СВО

сегодня в 10:23

Сотрудники ФСБ в Севастополе задержали женщину-повара, которая сотрудничала с украинской военной разведкой. Она передавала боевикам данные о местонахождении кораблей Черноморского флота и собиралась отравить солдат ВС РФ, служащих в зоне спецоперации, сообщает ТАСС .

По данным центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, силовики провели задержание женщины 1980 года рождения. Она начала сотрудничать с ГУР Минобороны Украины в сентябре 2023 года.

Задержанная передавала адреса мест размещения и маршруты передвижения солдат, военной техники ВС РФ в Севастополе. Она отправляла фотографии мест расположения кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. На основе этого боевики планировали ракетные удары.

Также женщина работала в одном из учреждений общественного питания в Севастополе. Она, предположительно, собиралась отравить бойцов ВС РФ, которые служат в зоне спецоперации.

Следователи УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Женщину заключили под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.