В СБО Украины атаку на Московский регион назвали сигналом Путину

ВСУ с помощью дронов атаковали Московский регион во вторник, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Об этом заявил пресс-секретарь Центра противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, сообщает « Bild на русском »*.

По словам мужчины, массированная атака стала «сигналом» российскому лидеру. Киев таким образом хотел заставить Путина согласиться на прекращение огня в воздухе.

Во вторник рано утром началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье. По данным Минобороны РФ, 91 дрон сбили над территорией Московского региона. В результате атаки пострадали 18 человек.

Еще двое погибли, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным СМИ, есть и третий погибший — он умер в больнице.

«Удар БПЛА пришелся на парковку в 05:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — сказал губернатор.

Путину уже доложили об атаке беспилотников на Московский регион.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.