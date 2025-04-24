С бойцов ВСУ «выбивают» деньги для открытия АЗС и реализации краденого топлива

Нардеп Скороход: командиры ВСУ «выбивают» с бойцов деньги и открывают на них АЗС

Некоторые командиры ВСУ забирают у подчиненных деньги, открывают на них автозаправки и продают там краденое у армии топливо, заявила народный депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, на «выбитые» с младших по званию деньги военные также приобретают дома, оформляя их на родственников, сообщает «Страна.ua» .

«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают», — рассказала политик.

По словам Скороход, в будущем украинским властям «будет очень интересно проверить», откуда у армейцев появилась недвижимость, автомобили и другие блага.

Нардеп также подчеркнула, что командиры, отнимающие деньги у подчиненных, часто открывают на них именно автозаправочные станции.

«АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге», — отметила парламентарий.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия разваливается изнутри из-за коррупции и кумовства, процветающего среди генералитета.