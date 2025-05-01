Рынок в Алешках атаковали около 30 FPV-дронов ВСУ

Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко рассказал, что около 30 украинских FPV-дронов ВСУ по рынку в Алешках, сообщает РИА Новости .

«На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько — по предварительным данным, около четырех — атакующих волн FPV-дронов», — уточнил Черевко.

В правительстве региона подчеркнули, что врачи вместе со спасателями и правоохранителями совершили настоящий подвиг. Медики ни секунды не сомневались, что нужно ехать на помощь, никто не отказался, хотя были угроза дроновой атаки и угроза попасть под кассетные боеприпасы.

В четверг утром бойцы ВСУ дронами-камикадзе атаковали рынок в Алешках. Предварительно, погибли семь человек, более 20 граждан ранены. Сальдо подчеркнул, что FPV-дроны ВСУ «добивают выживших» после первых ударов по рынку. Шестерых пострадавших из-за атаки ВСУ на рынок в Алешках госпитализировали.

Ранее администрация Алешкинского округа Херсонской области объявила траур с 1 по 3 мая после удара украинских боевиков по рынку.