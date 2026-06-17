Рузский округ передал два автомобиля морпехам в зоне СВО

Благотворительный фонд «Троя» из Рузского муниципального округа совместно с Героем России Михаилом Марцевым направил два автомобиля морским пехотинцам, выполняющим задачи специальной военной операции. Бойцам передали «Ниву» повышенной проходимости и «Оку» с системой радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зону проведения специальной военной операции отправили два автомобиля — «Ниву» и компактную «Оку», оснащенную системой радиоэлектронной борьбы. Транспорт предназначен для морских пехотинцев, выполняющих боевые задачи на передовой.

Как отметили в округе, в условиях сложной обстановки мобильность и устойчивая связь имеют ключевое значение. Переданная техника должна повысить оперативность подразделения и помочь в сохранении жизней военнослужащих.

«Хочу отдельно отметить, что подобные инициативы — это прямое отражение ценностей, которые мы разделяем: единство, ответственность и забота о защитниках Отечества. Мы всегда будем поддерживать наших солдат и тех, кто им помогает. Благодарю фонд «Троя» и лично Михаила Марцева за их весомый вклад в нашу общую победу!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа подчеркнул, что поддержка участников СВО и гуманитарные инициативы остаются одним из приоритетов муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.