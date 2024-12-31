сегодня в 16:47

Рогов предупредил Запорожье и Херсонскую область о ракетной опасности

В воздушном пространстве Запорожской и Херсонской области замечены военные воздушные объекты противника. Об опасности жителей этих регионов предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

По данным Рогова, к зонам запуска движутся около 5 боевых самолетов неприятеля, оснащенных высокоточными ракетными комплексами Storm Shadow/SCALP-EG. Они перемещаются в восточном направлении.

Жителям освобожденных территорий Херсонщины и Запорожья необходимо соблюдать повышенную бдительность.

Критически важно: населению Мелитополя, Бердянска, Каховки, Скадовска, Геническа, а также Токмака, Полог, Черниговки и Бильмака (бывший Куйбышево) следует принять необходимые меры предосторожности.