Рэперы Паша Техник, Metox и Марк отправили около 1 млн рублей на помощь ВС РФ

Известные рэперы Metox и Марк, а также покойный Паша Техник в 2024 году пожертвовали около 1 млн рублей на нужны российской армии. Больше всего переводов сделал Техник, сообщает Mash .

Средства поступали в помощь 106-й воздушно-десантной тульской дивизии и 1182-му артполку. Об этом рассказали сами представители бойцов.

Только Техник перечислил около 700 тыс. рублей на нужды российской армии. В личных вещах покойного рэпера родные нашли грамоту с благодарностью от военных.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. Известному андеграунд-рэперу и звезде соцсетей было 40 лет. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.