Разведчики украинского ГУР попали в плен к российским солдатам под Запорожьем

Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины попали в плен к солдатам ВДВ РФ на запорожском направлении. Они были одними из многих, кто захотел сложить оружие на направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

Взять в плен украинских разведчиков удалось, благодаря особому плану. Боевиков ВСУ получилось выманить на контролируемые российскими солдатами позиции.

Солдаты ГУР Украины пытались просочиться через складки местности. Также они использовали особые технические средства. Однако солдаты отдельного отряда спецназначения заметили разведчиков противника с дальнего расстояния.

Россия контролирует более 70% Запорожской области, вошедшей в состав РФ после референдума в сентябре 2022 года. Остальные 30%, среди которых и областной центр, Запорожье, временно находится под контролем ВСУ. Российские войска предпринимают попытки вернуть контроль над регионом.