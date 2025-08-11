Раскрыты планы совместной атаки на Белоруссию и Курскую область
Летом 2024 года радикальные формирования разрабатывали операцию по одновременному удару по южным районам Белоруссии и Курской области России. Согласно данным источника РИА Новости, в подготовке участвовали боевики «Полка имени Кастуся Калиновского», члены запрещенного «Паспалітага рушэння» и иностранные наемники.
Переговоры о совместной операции велись в Варшаве при активном участии украинских и польских спецслужб. Боевая подготовка членов группировок проводилась на территории Литвы и Польши.
Эти планы частично реализовались 6 августа, когда ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в Курской области.
На фоне этих событий российские войска продолжают удерживать позиции в регионе, где ранее в марте 2024 года было освобождено несколько населенных пунктов, включая город Суджу.
По официальным данным, украинская сторона уже потеряла на этом направлении свыше 75 тысяч человек.