сегодня в 04:43

Летом 2024 года радикальные формирования разрабатывали операцию по одновременному удару по южным районам Белоруссии и Курской области России. Согласно данным источника РИА Новости , в подготовке участвовали боевики «Полка имени Кастуся Калиновского», члены запрещенного «Паспалітага рушэння» и иностранные наемники.

Переговоры о совместной операции велись в Варшаве при активном участии украинских и польских спецслужб. Боевая подготовка членов группировок проводилась на территории Литвы и Польши.

Эти планы частично реализовались 6 августа, когда ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в Курской области.

На фоне этих событий российские войска продолжают удерживать позиции в регионе, где ранее в марте 2024 года было освобождено несколько населенных пунктов, включая город Суджу.

По официальным данным, украинская сторона уже потеряла на этом направлении свыше 75 тысяч человек.