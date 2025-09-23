ПВО сбила очередные 5 беспилотников, летевших на Москву

сегодня в 11:59

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков уже работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

До этого количество сбитых с вечера 22 сентября дронов достигло 36. Украинские силы пытались атаковать Московский регион беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами.

Прошлой ночью над российскими регионами были перехвачены 69 дронов ВСУ. Их сбили с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО.

Из-за атак беспилотников до конца дня во вторник в Белгороде приостановили работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО». Противник также поднял 4 самолета и направил их в сторону города.

