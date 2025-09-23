Гладков: в Белгороде закрыли 2 торговых центра из-за атак БПЛА

До конца дня во вторник в Белгороде временно приостановили работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с атаками беспилотников.

По словам Гладкова, противник также поднял 4 самолета и направил их в сторону Белгорода.

Губернатор еще попросил родителей оставить детей дома под присмотром, если есть возможность. Если это невозможно, то школы и детские сады обязательно примут ребят.

Ранее пресс-служба Минобороны заявила, что всего за ночь над РФ перехватили 69 дронов ВСУ, в том числе и над Белгородской областью.

