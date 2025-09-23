Еще 2 беспилотника, летевшие на Москву, ликвидированы
Фото - © РИА Новости
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 2 украинских беспилотника, летевших в столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков БПЛА приступили к работе специалисты экстренных служб.
Всего количество сбитых с вечера 22 сентября дронов достигло 36.
Ранее стало известно, что украинские силы пытались атаковать Московский регион беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами.
