Еще 2 беспилотника, летевшие на Москву, ликвидированы

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 2 украинских беспилотника, летевших в столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА приступили к работе специалисты экстренных служб.

Всего количество сбитых с вечера 22 сентября дронов достигло 36.

Ранее стало известно, что украинские силы пытались атаковать Московский регион беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами.

