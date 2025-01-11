ПВО сбила беспилотники над Белгородской областью

Три дома повреждены при отражении атаки БПЛА в Белгородской области
Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Три дома повреждены при отражении атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.

Обломками беспилотника в посёлке Майский в трёх частных домах выбиты окна и повреждены кровли.

Ранее дроны ВСУ атаковали Воронежскую, Тамбовскую области, Кубань и Крым.