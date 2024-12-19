Путин: решение о начале СВО стоило бы принять раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о начале СВО стоило бы принять раньше. Глава государства отметил, если бы в 2022 году он знал, что будет дальше, то стал бы задолго готовиться к этим мероприятиям.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

Президента спросили, изменил бы он решение о начале СВО, если бы вернулся в февраль 2022 года.

«Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, зная ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал — о том, что такое решение, которое было принято, его нужно было бы принимать раньше», — сказал Путин.

Зная об этом, по словам президента, нужно было бы начать готовиться к этим мероприятиям.

«События 2022 года мы начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Потому что дальше уже невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать пока ситуация для нас ухудшится», — добавил глава государства.

По его словам, это случилось из-за того, что в Киеве заявили о том, что они не будут исполнять Минские соглашения.