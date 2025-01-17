Проект «Идите лесом»* и 6 журналистов объявлены иноагентами

Министерство юстиции России впервые в 2025 году обновило реестр иностранных агентов. В перечень внесены проект «Идите лесом»*, ООО «Алая буква»*, а также журналисты Антон Рубин*, Александра Прокопенко*, Ксения Кирия*, Андрей Козенко*, Ирина Ромалийская* и Анастасия Лотарева*, говорится на сайте ведомства.

Большинство из признанных иноагентами журналистов проживают за пределами России. Они поддерживали армию Украины, осуждали СВО, пропагандировали фейки о работе российских властей и деятельности ВС РФ, распространяли материалы иностранных агентов и нежелательных организаций.

Проект «Идите лесом»* также распространял недостоверную информацию о российских войсках, руководстве страны и выступал против спецоперации на Украине.

В Минюсте добавили, что из реестра иноагентов исключили ООО «Ярновости» по причине его ликвидации.

* Признаны иностранными агентами в России.