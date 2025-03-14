Пробита крыша: появилось фото последствий падения дрона на дом в Новой Москве

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Опубликовано фото последствий падения дрона на дом в Новой Москве

Baza опубликовала фото последствий падения обломков беспилотника на частный дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Новой Москве.

На снимке видно. что повреждена крыша дома и часть стены.

Фрагмент БПЛА попал в комнату на втором этаже.

В доме были повреждены три машины и мотоцикл. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на город.