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Украинский беспилотник залетел в частный дом в новой Москве

Дрон ВСУ залетел в комнату в частном доме, расположенном в коттеджном поселении Росинтер-2 в новой Москве, сообщает Mash .

Фрагмент БПЛА попал в комнату на втором этаже. Из-за ЧП были повреждены три автомобиля и квадроцикл, припаркованные на участке около дома.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что ПВО отразила атаку четырех дронов, летевших на город.

Кроме того, 11 марта над Подмосковьем сбили 91 БПЛА. Всего ВСУ пытались атаковать российскую территорию 337 дронами.