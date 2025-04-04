Предприятия Солнечногорска помогают в обеспечении участников СВО

В Солнечногорске укрепляют сотрудничество с бизнесом для эффективной помощи бойцам спецоперации и их семьям. Представители власти встретились с предпринимателями и волонтёрами в Едином центре поддержки участников СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В обсуждении общего дела участвовали первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, замглавы Виктория Куракова, депутаты Владимир Недвижаев и Алексей Панкратов, заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Жан Фрекауцан, бизнесмены и благотворительные организации.

Они обменялись опытом сбора и доставки помощи и договорились о координации работы. Это поможет быстро и своевременно обеспечивать военнослужащих и мирных жителей необходимым.«Мы придумали систему взаимодействия, по которой будем работать. И, знаете, в таких встречах, в таких разговорах рождается не просто план, а настоящая вера и чёткое осознание — победа только за нами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Так, компания «Руслайнер» привезла генераторы для нужд бойцов. Их уже отправили десантникам с гуманитарным конвоем.

Также с предпринимателями договорились о передаче одежды для детского спортивного турнира в Луганске и дальнейших поставках оборудования и медикаментов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.