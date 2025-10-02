Потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек

По словам российского президента, только за сентябрь ВСУ потеряли в общей сложности 44,7 тыс. бойцов, причем половина из них является безвозвратными.

Кроме того, с января по август у Вооруженных сил Украины обнаружилось 150 тыс. дезертиров.

Путин выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт, потому что с учетом всех потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться.