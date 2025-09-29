Подполковник ФСБ объяснил методы вербовки россиян украинскими спецслужбами

В Севастополе задержали женщину-повара по подозрению в передаче данных о Черноморском флоте Украине. Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач рассказал, как украинские спецслужбы вербуют россиян, сообщает Общественное Телевидение России .

В Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали женщину-повара, которую подозревают в передаче информации о кораблях Черноморского флота представителям Украины.

Подполковник ФСБ в запасе и эксперт по безопасности Сергей Храпач пояснил, что случаи предательства встречаются на протяжении всей истории. По его словам, всегда находятся люди, которые по разным причинам — из-за недовольства, за деньги или по идеологическим мотивам — готовы передавать секретные сведения.

«Эта история с предательством известна с библейских времен. Всегда найдется человек, готовый за деньги или идею предать свое государство, семью, людей. Вопрос только в цене и в том, где такие люди концентрируются. Спецслужбы, в том числе украинские, предполагают, где искать таких людей, оказывают на них психологическое воздействие, и они готовы передавать закрытую информацию», — рассказал Храпач.

Он отметил, что подобные случаи происходят не только в Севастополе. Недавно в Мордовии сотрудники ФСБ задержали работника IT-компании, который, по данным следствия, собирал сведения для украинской разведки.