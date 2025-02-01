Подполье: ВС РФ уничтожили 19 украинских солдат в пункте дислокации под Сумами
Российские войска успешно нанесли удар по пункту временной дислокации украинских солдат в городе Ахтырка Сумской области. Есть раненые и погибшие, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Пункт временной дислокации был поражен. По предварительным данным, умерли 19 украинских боевиков.
Примерно 30 солдат противника получили ранения, отметил Лебедев.
Ранее российские солдаты нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области Украины.