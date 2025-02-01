Подполье: ВС РФ уничтожили 19 украинских солдат в пункте дислокации под Сумами

Российские войска успешно нанесли удар по пункту временной дислокации украинских солдат в городе Ахтырка Сумской области. Есть раненые и погибшие, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.