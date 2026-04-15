Подольск отправил новую партию помощи бойцам СВО 14 апреля

сегодня в 17:04

Партия гуманитарного груза для российских военнослужащих направлена из Подольска 14 апреля. В отправке приняли участие глава округа Григорий Артамонов и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым, председателем горсовета Игорем Науменковым и депутатами Виктором Щукиным и Владимиром Дзагоевым лично проводили очередной гуманитарный конвой в зону спецоперации.

В состав груза вошли квадрокоптеры, радиостанции, генератор, приборы ночного видения, аптечки, несколько автомобилей и мини-экскаватор. Значительную помощь в сборе оказал благотворительный фонд «Башня», с которым администрация сотрудничает на постоянной основе.

В работе фонда задействовано более 60 волонтеров. За время деятельности добровольцы более 30 раз доставляли необходимое снаряжение военнослужащим. Они же обеспечивают транспортировку и текущей партии помощи.

Артамонов подчеркнул, что поддержка бойцов остается общим делом, и призвал жителей присоединяться к сбору. Волонтерский центр работает ежедневно по адресу: улица Ульяновых, дом 1. Телефон для связи: +7 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.