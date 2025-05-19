Подмосковным участникам СВО и их семьям напомнили о навигаторе по мерам поддержки

На региональном портале находится информационный раздел «Участникам СВО и их семьям» , в котором собрана вся актуальная информация о предоставляемых мерах поддержки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

На онлайн-странице собрана информация о работе Госфонда «Защитники Отечества», центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», муниципальных центров помощи и военных комиссариатов Московской области.

Кроме того, пользователи навигатора могут обратиться за консультациями к цифровому помощнику — чат-боту «Мы рядом». Он подскажет по вопросам выплат для участников СВО и льгот для ветеранов боевых действий. Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке: https://t.me/mo_infomobil_bot. Далее нажать кнопку «Запустить», найти интересующую тему из списка и выбрать вопрос.

В Московской области работает горячая линия, где участникам специальной военной операции и их семьям оказывают психологическую помощь. Для получения консультации необходимо позвонить по номеру 122 и в голосовом меню выбрать 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.