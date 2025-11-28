сегодня в 11:48

Подмосковная «Единая Россия» отправила в зону СВО более 14 тонн гумпомощи

Партия «Единая Россия» продолжает помогать бойцам на фронте и жителям новых регионов — за эту неделю в зону спецоперации направили технику, продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. В сборах участвуют неравнодушные жители и меценаты, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Так, из Павлово-Посадского округа в зону СВО отправили более 13 т помощи — в состав груза вошли автомобили, квадроциклы, квадрокоптеры, генераторы, спутниковые терминалы, автономные обогреватели, FPV-оборудование, защитное снаряжение, стройматериалы, продукты питания, теплая одежда, а также посылки от родных.

В Одинцово местные партийцы отправили фронту 1,2 тонны гумпомощи — груз собрали местные меценаты. В состав новой партии вошли кроссовые мотоциклы, бронеплиты, ударопрочные кейсы, специальное оборудование, средства гигиены и продукты питания длительного хранения. Груз направлен в Центр поддержки участников СВО и их семей для скорейшей отправки на передовую.

Помогают бойцам СВО и студенты: в Политехническом колледже Дмитрова группа студентов подготовила для отправки автомобиль «Ока», вскоре транспортное средство передадут военным.

Очередную партию помощи фронту собрали и в Воскресенске. В нее вошли медикаменты, продукты питания, теплая одежда, инструменты — все по запросам наших военнослужащих.

Отметим, с начала спецоперации подмосковные единороссы отправили бойцам и жителям новых регионов свыше 17 тысяч тонн грузов.

Партия продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может каждый желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.