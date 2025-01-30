Под Курском 700 сбежавших срочников вернулись после разговора со священниками

Главный военный священник Русской православной церкви протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что в Курской области 700 срочников сбежали с позиций, но решили вернуться после разговора с духовенством. Протоиерей рассказал об этом на заседании в Госдуме, сообщает Газета.ru со ссылкой на трансляцию «Думы ТВ».

По словам священника, его коллеги прибыли в Курскую область в августе 2024 года. Василенков утверждает, что духовенство два дня «работало» с 700 солдатами срочной службы, которые оставили позиции в приграничном регионе.

«За два дня 700 срочников, покинувших позиции, <…> из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», — сказал главный военной священник РПЦ на заседании XIII Рождественских парламентских встреч в ГД.

Василенков добавил, что военные священники помогли наступлению российских войск.

Ранее ВС России освободили село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.