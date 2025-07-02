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В Коломне объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильных дорог

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории деревни Воловичи городского округа Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Коломна Московской области: д. Воловичи. Автодороги № 13, 14, 15, 16, 17, 172». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать автодороги общей протяженностью 3,404 км.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Коломна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.