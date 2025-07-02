Мособлдума рассмотрит вопрос о расширении категории получателей выплаты на школьную форму

«В день 17-летия института общественных приемных председателя партии «Единая Россия», провел прием жителей Московской области. За эти годы приемные партии стали местом доверия, местом, где точно услышат и помогут. Только с начала этого года к нам поступило более 13 тысяч обращений. 86% из них — решено положительно. Сегодня к нам также приехали люди, зная, что они будут услышаны, и что получат помощь и содействие в решении вопросов», — сказал Брынцалов.

В Реутов, в региональную приемную партии «Единая Россия», из нескольких городских округов приехали 8 жителей. Часть вопросов касалась содействия в получении медицинской помощи участниками СВО, в том числе зубопротезирования. Также были вопросы по организации летнего отдыха для детей погибшего героя, реабилитации ребенка с непростым заболеванием.

Мария Стрельцова приехала из Люберец. Женщина воспитывает 3 детей и как многодетная получает компенсацию на покупку школьной формы. В планах отдать детей в московскую школу, но тогда, согласно региональному закону, компенсация не положена.

«Часто бывает так, что деткам необходима специальная школа, в том числе коррекционная, которой в Московской области нет. Тогда ребенка отдают в Москву. От этого семья не перестает быть многодетной, но по закону, выплата на школьную форму, если обучаешься не в Подмосковье, уже не положена. Хочется, чтобы обратили на это внимание», — поделилась многодетная мама.

«Профильный комитет Мособлдумы рассмотрит вопрос о расширении такой выплаты на детей, которые учатся в других регионах страны. Это соответствует принципу адресной помощи. Нам важно, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи — ее получили. В частности, в этом году мы уже вносили подобные изменения в закон. Теперь дети-инвалиды, которые в силу объективных причин обучаются в школах в других субъектах, получают выплату на форму. В Московской области таких детишек 63», — отметил Брынцалов.

Всего в Московской области работает 53 местные приемные и региональная в Реутове. Еженедельно в них ведут приемы депутаты Госдумы, Мособлдумы, секретари местных отделений партии, депутатский корпус.

«Такие встречи позволяют депутатам выявлять проблемы, в том числе в части законодательства. Приглашаю жителей региона обращаться со своими вопросами и инициативами. Ни одно обращение мы не оставляем без ответа», — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.