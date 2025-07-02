Стало известно, как маркетплейсы повлияли на торговлю в российских регионах

2 июля в Национальном центре «Россия» на форуме «Сильные идеи для нового времени» эксперты рынка, представители крупнейших маркетплейсов и аналитики обсудили, как цифровые платформы сокращают разрыв между крупными городами и отдаленными территориями, создавая принципиально новые возможности как для бизнеса, так и для потребителей, сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

В последние годы география онлайн-торговли в России демонстрирует стремительный рост, причем основные драйверы этого процесса — именно регионы. Маркетплейсы кардинально меняют ситуацию с территориальным неравенством: теперь жители даже небольших населенных пунктов могут заказывать товары, которые раньше были доступны только в мегаполисах. При этом цифровые платформы не просто расширяют потребительские возможности, но и активно способствуют развитию местного бизнеса.

На сессии «Цифровая трансформация торговли в регионах: новые риски или новые возможности» участники дискуссии отметили, что платформенная экономика сегодня создает значительное количество новых рабочих мест в регионах — от сотрудников пунктов выдачи заказов до специалистов по digital-маркетингу. Кроме того, маркетплейсы предоставляют малым и средним предприятиям готовые инструменты для продвижения и продаж, что особенно ценно для начинающих предпринимателей, у которых нет ресурсов для самостоятельного выхода на широкий рынок.

Мнение экспертов

«Мировой опыт демонстрирует, что платформенная экономика — одно из самых динамичных направлений экономических отношений. Сегодня она не просто расширяет географию присутствия — она становится мощным инструментом социально-экономического развития территорий. Низкий барьер входа позволяет вовлечь большое количество людей в МСП через минимальные инструменты. Благодаря цифровым платформам локальные производители получают возможность выйти на рынок и представить свою продукцию миллионам потенциальных покупателей по всей стране, а потребители — иметь доступ к широкому ассортименту товаров в шаговой доступности. Мы рассчитываем на прорывные платформенные решения в сфере креативных индустрий, логистики, туризма, EdTech, здоровья, которые помогут вывести Россию в мировые лидеры», — подчеркнул модератор сессии, председатель Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов.

Директор по взаимодействию с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич, в своем выступлении подчеркнул, что маркетплейсы уже сегодня играют ключевую роль в поддержке регионального бизнеса.

«Предприниматели из небольших городов активно выходят на цифровые площадки. Сегодня на Ozon работает более 600 тысяч продавцов, 80% из которых — локальные бренды. При этом 30 тысяч — молодые люди до 20 лет», — считает Гончаревич.

В свою очередь президент АКИТ Артем Соколов подчеркнул, что важную роль в развитии интернет-торговли на местах играет региональная политика, погружение местных властей в специфику электронной торговли: появление распределительных центров, складских комплексов напрямую влияет не только на скорость доставки и расширение ассортиментных предложений для жителей, но что немаловажно, развивает партнерство с локальным бизнесом, стимулируя более активное развитие предпринимательства, а также новых локальных производств.

«В качестве примера приведу Татарстан — это один из первых регионов в стране, где принята и работает специальная программа по развитию интернет-торговли, в том числе и поддержки местного предпринимательства, и даже соответствующий КПЭ для местных госслужащих. Сегодня там в интернет-торговле заняты более 65 тысяч предпринимателей и производителей, и это число динамически увеличивается», — рассказал Соколов.

Ярким примером системной поддержки региональных брендов стала программа «Платформа роста», реализуемая Агентством стратегических инициатив и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Участники получают доступ к инструментам для создания, продвижения и масштабирования своих продуктов, в том числе посредством электронной коммерции. Сегодня в «Платформе роста» уже больше 400 брендов из 21 региона России. Недавно к проекту присоединились 100 брендов из Узбекистана. Оборот некоторых участников за три месяца вырос до 68%.

«Количество продавцов на Wildberries превышает один миллион, 85% из них — это МСП. Цифровые платформы позволяют брендам быстро и эффективно масштабироваться внутри страны и выходить на международные рынки. Мы сокращаем путь между производителем и покупателем. Но порой начинающим брендам не хватает навыков для работы на цифровой площадке и ресурсов для продвижения своего товара — в этом им и помогает наша „Платформа роста“», — рассказала руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.

Врио заместителя главы Тамбовской области, в своем выступлении отметил, что благодаря маркетплейсам удается остановить отток населения из региона Николай Федосеенков.

«Цифровая платформа остановила миграционный маятник! Люди перестали уезжать из региона, многие даже вернулись. В Wildberries зарплаты выше средних по области, а из 7 тысяч сотрудников 1,5 тысячи — студенты. Они уже получают достойный доход и видят перспективы, а значит, скорее всего, останутся. Это яркий пример того, как цифровая трансформация меняет жизнь региона к лучшему», — рассказал Федосеенков.

Как показала дискуссия, цифровая трансформация торговли — это не просто технологический тренд, а мощный инструмент сокращения регионального неравенства и диверсификации экономики. При грамотном подходе электронная коммерция способна стать настоящим локомотивом развития для десятков российских городов, создавая новые возможности для бизнеса и улучшая качество жизни миллионов людей.

О форуме

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Организаторы — АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ. Председатель организационного комитета форума — заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента № 899 от 8 декабря 2022 г. в целях поддержки и реализации инициатив граждан по развитию страны.

Форум — это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.