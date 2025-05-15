Почти 2,5 тыс человек подали заявки в региональную программу «Герои Подмосковья»

В региональную программу «Герои Подмосковья» подали заявки почти 2,5 тыс человек. Это как действующие участники, так и ветераны СВО. В их числе более 800 человек, проявивших себя в бою и отмеченных высокими государственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Первый этап отбора завершился 30 апреля. Итоги подвели на втором заседании Общественного совета образовательной программы. В него входят 4 Героя России, общественные деятели, военкоры, офицеры спецподразделений, депутаты Государственной Думы, представители духовенства. Именно совет будет принимать решение об окончательном включении кандидатов в проект.

«Прием заявок завершен, получено около 2500 анкет — у нас порядка 1,1 тыс. действующих участников СВО, около тысячи ветеранов. Среди тех, кто хочет присоединиться к программе — 3 Героя России. Также заявки в программу подали 55 женщин. Конечно, в большинстве случаев это кандидаты из Московской области, но есть и участники из других регионов — ДНР, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Ростовской областей. Всего 67 субъектов, включая Подмосковье. После тестирования начнется этап собеседований. И в конце июня члены Общественного совета определят победителей, которые будут проходить обучение и стажировку до сентября 2026 года», — отметила Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Учитывая, что многие желающие участвовать в программе сейчас находятся на передовой в сложных условиях, совет с пониманием отнесся к возможным техническим неточностям при заполнении анкет. Поэтому входе заседания члены совета проголосовали за возможность допуска ко второму этапу (тестированию), всех, кто подал заявки, а также назначение дополнительных дней для его прохождения (26-29 мая).

«Изучив саму ситуацию, какие критерии были предъявлены к участникам, какие могли быть технические или иные особенности, Общественный совет выступил с инициативой предоставить кандидатам возможность продолжить участие в программе, перейти наследующий этап, в котором предстоит решение тестовых заданий. Эта программа позволяет получить бесценный опыт, самореализоваться, повысить свои навыки и умения в сфере, где планируется дальнейшее трудоустройство, в управленческой деятельности. Цель — в конечном итоге получить грамотных специалистов. Отмечу, что члены Общественного совета готовы работать индивидуально с каждым, отвечать на все вопросы», — рассказал заместитель председателя Общественного совета программы «Герои Подмосковья» заместитель командира 45-й бригады специального назначения подполковник Андрей Фролов.

Задания для второго этапа, который проходит онлайн, были разработаны ВШГУ РАНХиГС.

«Тестирование непростое, в нем около 200 вопросов. Участникам предстоит очень серьезная и сложная работа. Наша задача — постараться обеспечить здесь наших героев достойной работой. Кому-то нужно будет переучиться, кому-то нужен просто наставник, который поможет. Но, в любом случае, мы поддержим ребят, они должны знать, что их возвращения ждут», — подчеркнул член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

Программа «Герои Подмосковья» стартовала в марте 2025 года по поручению президента и является продолжением федерального проекта «Время героев».

Цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.