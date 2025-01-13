Песков ответил, почему ефрейтора так быстро наградили званием Героя России

Депутат Песков: Ефрейтор из Якутии получил награду еще до возвращения домой

Ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии был удостоен звания Героя России за свои действия в ходе боя с украинским военным, в ходе которого он использовал нож, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на слова официальный представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Быстро, потому что есть определенный порядок», — отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, награждение состоялось достаточно быстро, так как процедура была уже начата, и президент поддержал данное решение. Также Песков пояснил, что Григорьев получил награду еще до того, как успел вернуться домой, что вызвало вопросы о сроках выдачи.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации штурмовику Григорьеву Андрею Николаевичу. Уроженец Якутии проявил небывалую храбрость в зоне СВО.