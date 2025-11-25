сегодня в 17:45

Павлово-Посадский округ отправил конвой с техникой и связью в зону СВО при поддержке Епархии

25 ноября от Храма Казанской иконы Божией Матери, по благословению Епископа Балашихинского и Орехово‑Зуевского Николая, в зону проведения Специальной военной операции отправился традиционный гуманитарный конвой из Павлово‑Посадского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Колонна, подготовка которой велась 24 ноября во дворе администрации округа, выдвинулась в направлении Курской и Белгородской областей, ЛНР, ДНР и Харьковской области. Груз адресно доставят более чем в 50 подразделений, где служат жители Павловского Посада и Электрогорска.

Ключевые позиции отправленного груза: 4 автомобиля (один из них приобретен бойцом самостоятельно), 3 квадроцикла (один после проведенного ремонта), 4 квадрокоптера Mavic, 9 комплектов спутникового интернета Starlink, 2 тепловизионных прицела, станок для накрутки оптоволокна на FPV‑дроны, широкий набор инструментов, средств связи, экипировки, расходных материалов и техники.

Помощь будет доставлена адресно в ближайшие дни. Епископ Балашихинский и Орехово‑Зуевского Николай пожелал волонтерам колонны легкой дороги и скорейшего возвращения домой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.