Отделение СФР Подмосковья предоставляет меры соцподдержки военнослужащим и их семьям

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это решение является данью памяти героям всех поколений — тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны и бойцов, которые сейчас выполняют свой долг в зоне СВО. Отделение Социального фонда по Москве и Московской области оказывает меры социальной поддержки военнослужащим и их семьям, сообщает пресс-служба фонда.

Повышенные пенсионные льготы

Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается в двойном размере из расчета 3,6 пенсионных коэффициента в год (вместо 1,8). При назначении пенсии по старости досрочно время нахождения в зоне СВО позволяет уйти на пенсию на 2 года раньше пенсионного возраста.

Единовременная выплата при беременности женам мобилизованных граждан

Жены призывников могут рассчитывать на дополнительную выплату по беременности, если муж проходит военную службу по призыву или учится на первом курсе военного училища или военной кафедры. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. Пособие представляется в фиксированном размере — 42 665 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право на получение ежемесячного пособия на ребёнка до трех лет. Помимо мамы, это пособие могут оформить опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например, бабушка или дедушка. С 1 февраля размер пособия составил 18 285 рубля.

Документы на выплаты пособий можно подать лично в клиентскую службу отделения СФР по Москве и Московской области, МФЦ или на портале госуслуг.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий

Отделение Социального фонда также продолжает осуществлять ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий.

Направление на санаторно-курортное лечение

С 2025 года Социальный фонд предоставляет свои реабилитационные центры для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. Длительность санаторно-курортного лечения составляет не более 21 дня, медицинской реабилитации — определяется с учетом медицинских показаний, в среднем это 21-23 дня. Подать заявление на предоставление услуги можно в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области, его рассмотрят в течение 2 рабочих дней.

Ознакомиться с более подробной информацией по льготам и возможностям их получения можно на официальном сайте СФР.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.