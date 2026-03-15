От удара ВСУ ранения получили женщина и боец «Орлана» под Белгородом

В ходе очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область травмы получили боец «Орлана» и женщина-водитель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мирный житель и боец «Орлана» из-за атаки ВСУ получили травмы в Грайворонском районе.

При исполнении обязанностей в селе Головчино участник формирования получил множественные ранения от осколков, поранившие руки, ноги и спину. Скорая помощь транспортировала его в белгородскую городскую больницу № 2, где ему предоставляется полный комплекс необходимой медицинской помощи.

В городе Грайворон вражеский дрон нанес удар по автомобилю. Женщина с травмами взрывного характера и баротравмой была помещена в областную больницу. Транспортное средство получило повреждения.

Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки дежурными средствами ПВО были ликвидированы и подавлены 56 вражеских беспилотников.

